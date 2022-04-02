Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dikkat bahar yorgunluğu olarak yorumlanan halsizliği tiroitle karıştırmayın

    Bahar ayları yorgunlukla geliyor. Ancak şikayetlerin haftalarca sürmesi önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Halsizlikte tiroit gizli

    Bugünlerde hemen herkes halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor. İşte bu durum, bahar yorgunluğu olarak adlandırılıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Batmacı, bahar yorgunluğunun kısa sürdüğünü söylüyor. Yorgunluğun birkaç haftadan uzun sürmesi başka hastalıkların belirtisi olabiliyor. Dr. Meltem Batmacı şöyle konuşuyor: Kan tahlili, görüntüleme ya da bazı daha özellikli diğer tetkiklerin yapılması gerekir. Hastanın uyku problemi olması, gündüz uyku hali, horlama tariflemesi uyku apnesi sendromunu; hayattan zevk alamama depresyonu, ateş olması enfeksiyon hastalığını, kilo kaybı fazla çalışan tiroit bezini işaret eder.



    BU HASTALIKLARA DİKKAT:
    Anemi (kansızlık),
    Tiroit hastalıkları,
    Fibromiyalji Karaciğerve böbrek hastalıkları,
    Akciğer ve kalp hastalıkları,
    Kanser Kan hastalıkları,
    Depresyon ve anksiyete bozuklukları,



    HER DERDE DEVA HURMA
    Vitamin ve mineral deposu hurma, Ramazan aylarında sofraları süslüyor. Hem uzun süre tok tutuyor hem de şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, bu mucize besinin faydalarına değiniyor. A, B1, B2 vitaminlerinden ve kalsiyum, demir, çinkodan zengin olan hurma, uzun süre tok tutuyor. Tansiyon ve şekeri dengeliyor. Günde 5 adet tüketilmesi kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Sindirimi de düzenliyor.



        KALPLERE AVOKADO
        GÜnümüzde oldukça popüler hale gelen besinlerden avokado, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. ABD'de yapılan bir araştırma, avokadonun faydalarını gözler önüne seriyor. 110 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre haftada bir avokado tüketmek, kalp krizi riskini yüzde 21 azaltıyor. Kalp ve damar hastalıklarından da koruyor.



        FAZLA KİLO BÖBREĞE YÜK
        Vücudun yaşamsal organı böbreklerin sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Ülkemizde her 7 kişiden birinde böbrek hastalığı görülüyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat böbrek hastalığının en sık nedeninin şeker ve yüksek tansiyon olduğunu söylüyor. Bunlara fazla kilonun da eklenmesiyle riskin daha da arttığını belirtiyor. Böbrek hastalıklarından korunmak için ilk olarak her gün 2.5 litre su içilmesini öneriyor. Şekerli ve tatlı gıdalardan uzak durulmasını, fazla kilolardan kurtulmak için yürüyüş yapılmasını tavsiye ediyor. Zayıflattığına inanılan bitkisel ürünlerin yerine doktor kontrolünün şart olduğunu sözlerine ekliyor.



        BALKABAĞI YİYİN
        Uzmanlar, böbrek dostu besinleri sıralıyor:
        YOĞURT:         Kalsiyum ve D vitamini içeriği ile böbrek sağlığını destekler. Böbreklerin çalışmasını düzenler.
        KABAK ÇEKİRDEĞİ: Böbrek hastalıklarına karşı korur. ELMA: Böbrek hastalıklarını tedavi eder. Böbreği temizler.
        BAL KABAĞI:         Böbrek taşı sorunlarını azaltır.
        MAYDANOZ: Böbrekleri temizler, çalışmasını düzenler.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hakim ilk bölüm
        Haberler Sağlık Dikkat bahar yorgunluğu olarak yorumlanan halsizliği tiroitle karıştırmayın
            SON DAKİKA