Dikkat bahar yorgunluğu olarak yorumlanan halsizliği tiroitle karıştırmayın

Bugünlerde hemen herkes halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor. İşte bu durum, bahar yorgunluğu olarak adlandırılıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Batmacı, bahar yorgunluğunun kısa sürdüğünü söylüyor. Yorgunluğun birkaç haftadan uzun sürmesi başka hastalıkların belirtisi olabiliyor. Dr. Meltem Batmacı şöyle konuşuyor: Kan tahlili, görüntüleme ya da bazı daha özellikli diğer tetkiklerin yapılması gerekir. Hastanın uyku problemi olması, gündüz uyku hali, horlama tariflemesi uyku apnesi sendromunu; hayattan zevk alamama depresyonu, ateş olması enfeksiyon hastalığını, kilo kaybı fazla çalışan tiroit bezini işaret eder.
BU HASTALIKLARA DİKKAT:
Anemi (kansızlık),
Tiroit hastalıkları,
Fibromiyalji Karaciğerve böbrek hastalıkları,
Akciğer ve kalp hastalıkları,
Kanser Kan hastalıkları,
Depresyon ve anksiyete bozuklukları,
HER DERDE DEVA HURMA
Vitamin ve mineral deposu hurma, Ramazan aylarında sofraları süslüyor. Hem uzun süre tok tutuyor hem de şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, bu mucize besinin faydalarına değiniyor. A, B1, B2 vitaminlerinden ve kalsiyum, demir, çinkodan zengin olan hurma, uzun süre tok tutuyor. Tansiyon ve şekeri dengeliyor. Günde 5 adet tüketilmesi kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Sindirimi de düzenliyor.