Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yaşım genç ama...

37 yaşındayım ve tansiyon hastasıyım. Bittim hocam. Hanımla kardeş gibi olduk! Kendisi de şikayetçi. Cinsel isteğim yok. Ben ne yapacağım?

Umut biterse her şey biter. Neden umudunu yitirdin anlamadım. Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Moralini bozma, gurur meselesi yapma.