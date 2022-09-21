Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ya çocuğumuz olmazsa

Üç yıldır evliyim. Son iki yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım. Yine de olmadı. Eşim çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım. Bir çare gösterin.

İlişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur. Yani o an sadece ilişkine yoğunlaş. Başka şeyler düşünme. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. Boşalma sorunlarından farklıdır. Ve erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir.







UYKU ATAKLARI

24 yaşındayım üç yıldır gece uyusam da gündüz sürekli uykum geliyor. İşten atılma korkusu başladı. Ne yapmalıyım?

Anlattıklarına bakılırsa narkolepsi hastalığı başlamış. Uyku hastalığı da denir. Narkolepsi, beynin uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleme işlevi ile ilgilidir. Uzun sürer. Nadir görülür. Gün içinde dayanılmaz uyku atakları olur. Ani yorgunluk yaşanır. Nöropsikiyatrik bir durumdur. Yani hem Sinir Hastalıkları Uzmanı'na hem de Psikiyatri Uzmanı'na ihtiyaç var. Bu durumu ihmal etme. En kısa zamanda Nöroloji'ye görün.