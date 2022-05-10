Yanlış beslenme ve hareketsizlik kalp hastalıkları riskini arttırıyor

Kalp ve damar hastalıkları hayatı tehdit ediyor. Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam tarzı, fast food beslenme alışkanlıkları ve sigara, riskli artırıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Serkan Durdu, hastalara ilaç, stent ve açık kalp ameliyatı tedavileri uygulandığını söylüyor. İlaç ya da stent ile çözülemeyen bütün vakalarda cerrahi işlem yoluna gidiliyor. Tıp alanında yaşanan gelişmelerle ameliyatlar artık küçük kesi yöntemi ile yapılıyor. Bu sayede hastanın göğüs kemiği açılmıyor. Sol tarafında bulunan 3. kaburga aralığından 3-4 cm'lik kesi yapılarak göğüs boşluğuna giriliyor ve damarlar bypass için hazırlanarak işlem gerçekleştiriliyor. Bu sayede hasta nın hastanede ve yoğun bakımda kalış süresi kısalıyor.



MUTLULUK BİTTERDE!

Ağızları tatlandıran bitter çikolata, hastalıklara da dermen olur. Kan şekerini dengeleyerek diyabetle savaşır. Kan dolaşımını artırır. Felce karşı korur. Kalp hastalıklarını önler, mutluluk verir ve zayıflamaya yardımcı olur. Vücuda enerji vererek halsizliği bitirir.



KOLESTEROLÜN DERMANI ENGİNAR

Baharın gelmesiyle pazar tezgahlarının süsleyen enginar, kolesterolü dengeler. Lifli içeriği sayesinde sindirimi hızlandırır ve kabızlığı engeller. Demir eksikliğiyle mücadele eder. Yüksek kolesterolden kaynaklanan felç riskini azaltır.



KANSERE KARŞI LEBLEBİ

Kalsiyum deposu leblebi, kemikleri güçlendirir. Tok tutar ve açlığı bastırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Cildi besleyen, kırışıklıkların oluşumunu geciktiren leblebi, kolesterolü düşürür. Meme kanserinden korur.

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