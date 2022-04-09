Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Üzüntü dert çeker

Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Ne yapabiliriz?
KOLİTİS Ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır.
Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam sağlanacak hale gelebilir. Bize başvuran hastalarımızda sadece hastalığın yaptığı hasarları değil sebebini tedavi edici uygulamalar yapıyoruz. Bu hastalık streste artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Öncelikle bu stresini aşmamız lazım. Düzenli takip edileceği İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı belirleyin. Ve takibe başlayın.
İLAÇLARINI İHMAL ETME
Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?