Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Üzüntü dert çeker



EN azından romatizma ilacıyla ilgisi olabilir. Kortizonlu ilaçlar, tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilirler. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. İlaç tedavisini ve takibini tekrar düzenlemek gerekebilir. Romatizma tedavisinde mecburi kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etmemek gerekir.

MENOPOZA ÇARE

1 yıldır menopozdayım. Yaz kış demeden şarıl şarıl terliyorum. Vallahi kurudum! İlaç istemiyorum. Doğal bitki tedavisi önerir misiniz?

ÖNCELİKLE aşırı terlemeye neden olan tiroit hastalıkları, şeker düzensizlikleri gibi diğer hastalıklar veya durumlar var mı bakmak lazım. Daha sonra kilonuza ve muayene bulgularınıza uygun doz da fitoterapik tedaviler öneriyoruz. Bu nedenle ezbere davranmadan size uygun hareket etmeliyiz. Özellikle hayıt ve civanperçemi gibi bitkilerin doğal tedavi edici özelliklerinden faydalanabiliriz.