Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Uzmana görün





KALP HASTALARI İÇİN RİSKLİ

Babam dört ay önce baypas oldu. Kendisi oruç tutamıyor diye üzülüyor. Özellikle kalp ve damar hastaları için oruç tutmak neden risk oluyor?

Bir kere bedenin maruz kaldığı açlık ve susuzluk hali, tüm organların ihtiyaçlarının görülmesinde farklılıklar yaratıyor. Eğer damar sisteminin bozukluğu nedeniyle sınırda çalışan organlar varsa belirgin hastalık hali ortaya çıkabiliyor. Kalpte damar tıkanıklığı göğüs ağrıları ve devamında kalp krizlerine dönüşebiliyor. Aynı şekilde beyinde ve böbrekte istenmeyen damar tıkanıklıkları ortaya çıkabiliyor. Üzülürse de ameliyatı taze. Aman dikkat.