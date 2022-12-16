Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Uykularım kaçıyor

Hocam, uyku sorunum var. Geceleri uykularım kaçıyor! Arkadaşlarım melatonin ilacı iç diyor. Onun yerine başka bir şey yesem olmaz mı?

Olur ama sadece beslenmeyle de bu iş bitmez. Uyku saatlerini düzenle. Gece 11'de uyumuş ol. Uyumadan 4 saat önceden mavi ışıklı ekranlardan uzak dur. Yani cep telefonu, bilgisayar ekranı televizyondan uzaklaş. Ayrıca vişne, nar, yumurta, süt ürünleri, somon ve sardalye balığı, Antep veya Siirt fıstığı, badem, ceviz tüket.