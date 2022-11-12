Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Uykularım kaçıyor





YENİ EVLİYİZ AMA...

Hocam biz yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Eşim yavaşlasa da fark etmiyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor?

Anlattıklarına bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren Vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir. Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısın.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN