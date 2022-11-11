Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Göğsüm yanıyor

61 yaşındayım. 5 aydır sıkıntım var. İlişkide göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yürürdüm! Şimdi neden böyle oldu anlamadım. Ne yapmam lazım?

Aslında şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. Psa, F Psa, testosteron, Efor Testi yaptır. Sonuçları gönder.