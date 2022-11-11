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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Göğsüm yanıyor

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 11 Kasım 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Göğsüm yanıyor

    61 yaşındayım. 5 aydır sıkıntım var. İlişkide göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yürürdüm! Şimdi neden böyle oldu anlamadım. Ne yapmam lazım?
    Aslında şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. Psa, F Psa, testosteron, Efor Testi yaptır. Sonuçları gönder.



    KEMİK SORUNU
    53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Menopozda kemikler erir mi?
    Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez. Ancak östrojen hormonu azaldığı için zamanla kırık riski artar. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, Romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Göğsüm yanıyor
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