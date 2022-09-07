Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Üroloji’ye git





YAŞIMIZ GENÇ AMA...

63 yaşındayım. Yaşım genç ama 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. İyi de benim zaten sorunum bu! Yanlış anlamış olabilir miyim?

Sertleşme şikayetlerinin çoğu stres kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.