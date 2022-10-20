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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tükeniyorum

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 20 Ekim 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Tükeniyorum

    25 yaşındayım. Kafede çalışıyorum. Yeni evliyim. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde tüm enerjim bitmiş oluyor. Ekmek de yiyorum ama yine kuvvetlenemiyorum. Ne önerirsiniz?
    Sıkıntı, kaygı, gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani yükün artar, şişmanlarsın. Bu da enerjini yer. Ayrıca hipoglisemi dediğimiz durumlarda anlattığın durumun aynısı gerçekleşir. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü (hipoglisemi) olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme, iç hastalıkları uzman takibine gir.



    DOĞRUYSA SORUN YOK
    7 haftalık gebeyim. İşe aracımla gidip geliyorum. Emniyet kemeri göbeğimi sıkarsa ne yapayım?
    Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Önce gereksiz kaygı en büyük sıkıntın olur. Tecrübeli büyüklerinin ve seni takip eden kadın doğum uzmanının tavsiyelerini önemse. Aklına takılanları onlara sor. Gebelikte emniyet kemerini doğru kullanırsan mesele yok. Kemerin her iki kordonu gebenin karnının altından ve üstünden geçmeli, üzerinden değil. Mutlaka doktorunun sözünü dinlemeye çalış.



    ANTİBİYOTİK CİĞERİ BOZAR
    Ateşim sık çıkıyor. Antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorum. "Böbrek hastası olursun" diyorlar. Doğru mu?
    Böbrek hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce Kulak Burun Boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte birçok hastalık sırasında antibiyotik bulamayacağız.



        MARGARİNE DİKKAT
        Tahlillerimde kolesterolüm yüksek çıktı. İştahım da yerinde. Perhiz yapmak istesem nelerden uzak kalmalıyım?
        Diyetle en fazla yüzde 15-20 düşme olabilir. Yaşını, tam düzeyini söylemediğin için ve muayene bulgularını bilmediğimden ilaca ihtiyacın var mı söyleyemiyorum. Bu listeyi kes ve sakla. Katı yağlar, margarin, kuyruk yağı, tereyağı, kaymak, krema, yağlı süt, yağlı yoğurt, kırmızı et, sucuk, sosis, salam, pastırma, sakatatlar, şekerli ağır hamur tatlıları, kakaolu yiyecekleri önermiyoruz.



        ÇOCUK SIKINTISI
        Kardeşimin 3 çocuğu var. Benim 1 tane. İlişkimiz haftada iki üç kez devam ediyor. Çocuk için sayıyı mı arttırsak?
        Doktor muayenesi şart. Eşin kadın hastalıkları, sen de üroloji uzmanına muayene ol. Tiroit hastalıkları, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlarda gebelik süreci etkilenebilir. Eğer sorunlu bir durum varsa her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmeyebilir.

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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tükeniyorum
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