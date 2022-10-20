Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tükeniyorum

25 yaşındayım. Kafede çalışıyorum. Yeni evliyim. Akşam eve gidince eşimle birlikte olmak istediğimde tüm enerjim bitmiş oluyor. Ekmek de yiyorum ama yine kuvvetlenemiyorum. Ne önerirsiniz?

Sıkıntı, kaygı, gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani yükün artar, şişmanlarsın. Bu da enerjini yer. Ayrıca hipoglisemi dediğimiz durumlarda anlattığın durumun aynısı gerçekleşir. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü (hipoglisemi) olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme, iç hastalıkları uzman takibine gir.