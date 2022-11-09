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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tiroitlere dikkat

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 9 Kasım 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Tiroitlere dikkat

    40 yaşındayım. Ama aşırı unutkanlığım var. İsimleri ve telefon numaralarını unutuyorum. Neden?
    Beyin hastalıklarında hastanın unutkanlığını etrafı belirtir. Kendisi ise genellikle reddeder. Daha çok dikkat azlığı, uyku eksikliği, stres, beslenme düzensizliği gibi durumlar unutkanlığınıza sebep olabilir. Tiroit beziniz az çalışıyorsa, kan şeker düzeyiniz azalıyorsa, anti depresan ilaçlar alıyorsanız unutkanlık oluşabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.



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    Askerden döndüğümden beri şişmanım. 7 yıldır kilo veremedim. Spor salonuna kayıt yaptırıyorum. Başka ne yapmalıyım?
    Önce sabırlı ol. Kararlı ol. İsteğin sürekli olsun. Kalp ve solunum muayenesi ol. Normalse gaza gelip hemen kendini perişan etme. Başlangıçta günde 30-45 dakika, haftada 3-5 gün orta derecede hareket- egzersiz yeterli. Haftada 2 bin kalori harcamak için haftada 7 saat çabuk yürüyüş yapmak gerekir. 2 hafta uygula tekrar görüşelim.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tiroitlere dikkat
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