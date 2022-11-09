Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tiroitlere dikkat

40 yaşındayım. Ama aşırı unutkanlığım var. İsimleri ve telefon numaralarını unutuyorum. Neden?

Beyin hastalıklarında hastanın unutkanlığını etrafı belirtir. Kendisi ise genellikle reddeder. Daha çok dikkat azlığı, uyku eksikliği, stres, beslenme düzensizliği gibi durumlar unutkanlığınıza sebep olabilir. Tiroit beziniz az çalışıyorsa, kan şeker düzeyiniz azalıyorsa, anti depresan ilaçlar alıyorsanız unutkanlık oluşabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.