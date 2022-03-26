Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tedbir almak şart





ÇOK UTANIYORUM

Cinsel organım küçük. Çok utanıyorum. Tedavisi mümkün mü?

Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Dolayısıyla organ boyutlarından bağımsız bir konudur. Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadardır. Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez. Ayrıca bence şu "büyütmek" konusunu fazla büyütme.

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