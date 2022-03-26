Tiroit bezi hastalıkları ihmale gelmiyor! Kadınlarda hamileliği zora sokarak anneliği engelliyor

Tiroit bezi, boynun orta hattında nefes borusunun hemen önünde yer alıyor. Üreme çağındaki kadınlarda sık görülen tiroit bezi hastalıkları, hem hamilelik dönemini zorlaştırıyor hem de çocuk sahibi olmayı engelliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, tiroit sorunları hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor:
BEBEK İÇİN RİSKLİ
Tiroit bezi T3 ve T4 olarak adlandırılan iki hormonun salınımını sağlıyor. Hem gebeliğin sorunsuz sürdürülmesi, hem de anne ve bebek sağlığı üzerinde çok önemli bir rol oynuyor. Gebelikte her endokrin bez gibi tiroit bezi de bir miktar büyüyor. Sağlıklı gebelikte gebeliğin 7'nci haftasından itibaren T4 artmaya başlıyor ve 16. haftada en yüksek değerlere ulaşıyor. Bu hormonun artışı, büyümekte olan bebeğin hem zeka gelişimi, hem de vücut gelişimini etkiliyor. İyot, tiroit hormonu yapımı için önemli rol oynuyor. Bebeğin yeterli miktarda tiroit hormonu yapabilmesi için anneden uygun miktarda iyot geçişinin olması gerekiyor.
ÖNCE TEDAVİ...
Gebelikte en çok tiroit hormonlarının yeterli üretilememesiyle ortaya çıkan hipotiroidi görülüyor. Eğer anne adayında hipotiroidi teşhis edildiyse tedavisine başlanıyor. Eğer aşılama ya da tüp bebek gibi yardımcı üreme teknikleri ile gebelik planlanıyorsa, öncesinde tiroit hormonlarının hedeflenen değerlere ulaşması gerekiyor.