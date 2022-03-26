Tiroit bezi hastalıkları ihmale gelmiyor! Kadınlarda hamileliği zora sokarak anneliği engelliyor





BEBEK İÇİN RİSKLİ

Tiroit bezi T3 ve T4 olarak adlandırılan iki hormonun salınımını sağlıyor. Hem gebeliğin sorunsuz sürdürülmesi, hem de anne ve bebek sağlığı üzerinde çok önemli bir rol oynuyor. Gebelikte her endokrin bez gibi tiroit bezi de bir miktar büyüyor. Sağlıklı gebelikte gebeliğin 7'nci haftasından itibaren T4 artmaya başlıyor ve 16. haftada en yüksek değerlere ulaşıyor. Bu hormonun artışı, büyümekte olan bebeğin hem zeka gelişimi, hem de vücut gelişimini etkiliyor. İyot, tiroit hormonu yapımı için önemli rol oynuyor. Bebeğin yeterli miktarda tiroit hormonu yapabilmesi için anneden uygun miktarda iyot geçişinin olması gerekiyor.