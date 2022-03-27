Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tarçın mahcup etmez





PROSTAT BENİ DE BULDU

65'inde bir delikanlıyım. Gece sık sık tuvalete gidiyorum. Yani prostat kemale erdi gibi. Kontrol için hastaneye gittim. Guatr hastalığı için de tahlil yapalım dediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?

Aslında hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasının kontrol edilmesi gerekir.