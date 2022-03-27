Gündelik yaşamın en büyük düşmanlarından biri olan migren ihmale gelmiyor





UYKUSUZLUĞA DİKKAT

Çevresel faktörler de migreni tetikleyebiliyor. Bunun başında, açlık ve uykusuzluk geliyor. Bu durum, atakları tetikleyebiliyor. Ataklar sık değil ise, takip eden doktorunun gözetiminde bazı zorlayıcı şartlara karar verilmesi gerekiyor. Migren atakları bazen birkaç saat, bazen de günlerce sürebiliyor. Kişinin hissettiği ağrı ve sonrasındaki bulantı, halsizlik, duygusal değişimler, saçlı deride yanma gibi eşlik eden belirtiler; 4 ila 72 saat kadar devam edebiliyor. Ancak nadiren bazı hastalarda kriz bir haftayı geçebiliyor. O zaman bu duruma 'uzamış migren krizi' ya da 'migren fırtınası' deniyor. Bu durum, oldukça zorlu bir süreçle tedavi edilebiliyor.