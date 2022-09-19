Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tansiyon ve aşk

Tansiyon ilaçları alıyorum. Sertlik halim istediğim kadar uzun sürmüyor. Cinsel gücü arttıran ilaçlardan alsam bir şey olur mu?
Dikkat! Sakın doktorunuzdan habersiz cinsel gücü arttıran ilaç kullanmayın. Bazı tansiyon ilaçları, cinsel sertleşme ve güç arttırmak için kullanılan bu ilaçlarla birlikte alındığında Hayati riskler doğurabilir. Tansiyon düşüklüğü ve buna bağlı diğer hastalıklar olabilir. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayın...
ISPANAĞI ABARTMA
Bende 6 ay önce demir eksikliği tespit ettiler. O günden beri ıspanak ve pekmez yiyip duruyorum. Ancak işe yaramıyor. Başka hangi besinleri tüketebilirim?
İçine şeker katılmamış meyve özlerinde demir yoğun olarak bulunur. Üzüm ve keçiboynuzu pekmezi yoğun demir içerir. Ancak çayın içinde demirin emilmesini engelleyen maddeler var. Çayı ana öğünlerde tüketmeyin. Aldığın demir emilmez, boşa gider. Ayrıca karaciğer, kırmızı et, yumurta, kuru meyveler ve kuru baklagiller demirden zengin kaynaklardır. Ispanakta da sanıldığı kadar çok demir yok. Sürekli pekmez kan şekerinin dengesini bozabilir. Ara ara tüket ama her şeyin aşırısı zarar.
KABIZLIK SORUNU
Hocam, ne yesem kabız oluyorum desem yalan olmaz. Ama ne yemeyeyim desem ayıp olur mu bilmiyorum. Ama sormak zorundayım.
Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığımıza neden olabilirler. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahve vb. gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklarda kabızlık yapabilir.