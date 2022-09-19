Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Tansiyon ve aşk





BU YAŞLARDA OLUR

Yaşım 41. Adetim devam ediyor. Gözümde yanma vardı. Kuru göz teşhisi kondu. Ne yapayım?

Gözyaşı salgısı, erkek ve kadınlarda, ilerleyen yaşla birlikte azalır. Ancak, kuru göz, özellikle menopoz sonrası kadınlarda sık görülür. Bunun dışında, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, anti-alerjik, anti-depresan ilaçlar, uyku ilaçları ve alkol göz kuruluğuna neden olabilir. Ciddi kuru göz, ağız kuruluğu ile birlikte giden Sjögren Sendromu ile birlikte olabilir. Bu durumda hastalarda, sıklıkla eklem romatizması olmak üzere, tüm vücut sistemlerini tutan bir bağışıklık sistemi bozukluğu veya bağ dokusu hastalığı mevcuttur. Sjögren genellikle 50 yaş civarında kadınlarda görülür. Kimyasal yanıklar, cerrahiler ve başka birtakım hastalıklarda da kuru göz görülebilir.