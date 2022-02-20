Dikkat halsizlik, çarpıntı, terleme hipertiroit belirtisi olabilir





AKLIMI SEVEYİM

Demans, yani bunama hastalığı özellikle ileri yaştaki insanları tehdit ediyor. ABD'li beslenme uzmanı Nicole Stefanow, beyni güçlendiren besinleri sıralıyor:

PANCAR: Beyne giden kan akışını hızlandırır. Beynin erken yaşlanmasını önler. Alzheimer'dan korur.

KABAK ÇEKIRDEĞI: Beyin için adeta küçük güç santralleridir. İçerdiği çinko ile beyni korur. Alzheimer riskini azaltır.

CEVİZ: Düzenli tüketimi beynin yaşlanmasını engeller. Zihinsel performansı artırır. İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde Alzheimer hastalığına karşı korur.

YUMURTA: İçerdiği kolin sayesinde beyin sağlığını destekler. Alzheimer'ı önler.

ZEYTİNYAĞI: Parkinson, Alzheimer ve inme dahil olmak üzere hem akut hem de kronik nörolojik bozuklukların önler.

BALIK: İçerdiği Omega- 3 yağ asitleri sayesinde hafızayı güçlendirir.



YAĞLARI MAYDANOZLA ERİTİN

Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, yağ yakımını artırmanın şifrelerini açıklıyor:

Günde 7-8 saat uyu. Geç olmadan aynı saatlerde uyumaya çalış.

Bol bol su iç. Günde mutlaka 2 litre su tüket. Çay ve kahve buna dahil olmasın.

Meyve suyu yerine meyve tüket.

Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalık bulundur.

Şeker tüketimini ve tatlandırıcıyı bırak.

Hızlı yemek yeme. Her lokmanı çok iyi çiğne.

Kahvaltıda mutlaka maydanoz ve yumurta tüket.

Geç saatlerde yemek yeme. Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.



HAVUÇ DOLUSU MUCİZE

A vitamini deposu havuç mide ülserinden korur. Diş sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur ve kataraktı önler.



KANSIZLIĞA PAZI YETER

En faydalı yeşil yapraklı sebzelerden pazı, yorgunluğa iyi gelir. Böbrek ağrılarını iyileştirir. Kan yapar. İştah açar. Tansiyonu düşürür.



KEMİKLERE BEZELYE!

Kolesterolü dengeleyen bezelye, Alzheimer riskini azaltır. Saç dökülmesini önler. Katarakta iyi gelir. Kemikleri güçlendirir.

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