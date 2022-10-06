Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Stres gebeliğe zarar





SAYI DEĞİL KALİTE ÖNEMLİ

42 milyon spermim varmış. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim var. Ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?

Özellikle sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Önce üroloji sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanına git. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir. Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.