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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Stres gebeliğe zarar

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 5 Ekim 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Stres gebeliğe zarar

    21 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşim hemen çocuk istedi. Biraz kaba davranıyor. Canım yanıyor. Gebe kalmadığım için kızıyor. Acaba çocuğum olur mu? Yardım edin...
    Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı Dünya'da adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku ve kaygı, özellikle prolaktin hormonu da dahil birçok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.



    SAYI DEĞİL KALİTE ÖNEMLİ
    42 milyon spermim varmış. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim var. Ama spermim yok. Nereye başvurmalıyım?
    Özellikle sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Önce üroloji sonra gerekirse iç hastalıkları uzmanına git. Özellikle çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir. Ayrıca cinsel ilişki ile çocuk sahibi olmak için eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.



    KUM DÖKMEK NEYE İŞARET?
    66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
    Hayır büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, İdrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Stres gebeliğe zarar
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