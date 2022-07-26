Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Söylemeye utanıyorum





GENÇLİĞİMDEN BERİ BÖYLE

58 yaşındayım. Gece idrara çıkıyorum. Ama gençliğimden beri benim alışkanlığım böyle. Prostat mıyım?

Her erkekte prostat bezi vardır. Tekrar ediyorum, Prostat hastalık ismi değildir. Organın ismidir. Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikayet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, kesik kesik idrar yapmak, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikayetlerle kendini gösterir.