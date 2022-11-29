Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sorunum büyük





HEP AKLIMDA

26 yaşındayım. Kurye olarak çalışıyorum. Henüz evlenmedim. Aklıma hep cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?

Yaşın gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.