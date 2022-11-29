Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sorunum büyük

Üç ay önce evlendim. Düğünden beri erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım doktora sor dedi. Aklıma siz geldiniz. Ne yapabilirim?
Sürekli olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen duruma erken boşalma diyoruz. Kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden girdikten yaklaşık 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık ilişkide bulunarak gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç Hastalıkları, Üroloji ve Psikolog desteği şart.
HEP AKLIMDA
26 yaşındayım. Kurye olarak çalışıyorum. Henüz evlenmedim. Aklıma hep cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?
Yaşın gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninkisi böyle değildir.
MUTSUZUM
37 yaşındayım. 9 aylık evliyim. Eşimle ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Çok mutsuzum... Bu bir hastalık mı?
İnsanlar cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme, sevişme ilişki hazırlığı başlatabilir. Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak, hastalık olarak kabul edilmez. Ama sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir. Bunun için önce Psikolog gerekirse sonra Psikiyatriste ihtiyacın olabilir.