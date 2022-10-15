Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sorunum büyük!

34 yaşındayım. 2 aydır midemde ekşime olunca kardeşimin ilacını kullandım. Midem rahatladı ama sertleşmem bozuldu. Streste erkeklik bu kadar etkilenir mi?

Evet etkilenir. Her türlü gerilim bedenin çalışmasını etkileyebilir. İşini kaybetmek bir anlamda sosyal hayattaki iktidarını kaybetmek gibi hissedilirse cinsel hayattaki iktidarın da etkilenir. Her işte bir hayır vardır dersen bedenini korumuş olursun. Mide ilacı almayı kes. İç Hastalıkları Uzmanı'nı bul ve tedaviye başla.