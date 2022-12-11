Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sorunu böyle çözün

51 yaşındayım. İdrarda kanamalarım oldu. Meğer prostatım büyümüş. Kandan prostat testi yapıldı. Antibiyotik verdiler. Bir sonraki kontrollerde değerlerim yine yüksek çıktı. Şimdi ne yapayım? Başka doktora gideyim mi?
Sürekli doktor değiştirilmez. Hastalıkların çözümü adım adımdır. İki adımda çözülmediyse üçüncü adımı atalım. Aynı doktora git. Sonraki aşamayı başlatalım. Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından biyopsi önemlidir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na görün. Genel muayene olman, yaşına uygun, şikayetlerine uygun tahlil ve ek filmler gerekebilir. Özellikle erken başlangıçlı prostat kanserleri açısından tanı önemli.
TÜP BEBEKTE BESLENME
Nafiz Hocam, bizim üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Şimdi tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama bir zararı var mı?
Sigara tüm bedenine zararlı. Tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur. Hem yumurtalıklara hem de spermlere zararlı etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara içimi kesilmelidir. Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir. Ben kendimi bildim bileli şişmanım.
51'İNDE PROSTAT
51 yaşındayım. İdrarda kanamalarım oldu. Hafif ağrım da var. Meğer prostatım büyümüş. Kan testinden de bakıldı. Prostat değerim yüksek çıkmış. Antibiyotik verdiler. Ne yaptıysam değeri düşüremedim. Başka doktora göstereyim mi?
Sürekli doktor değiştirilmez. Hastalıkların çözümü adım adımdır. 2 adımda çözülmediyse 3. adımı atalım. Aynı doktora git. Sonraki aşamayı başlatalım. Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından Biyopsi önemlidir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na görün. Genel muayene olman, yaşına uygun, şikayetlerine uygun tahlil ve ek filmler gerekebilir. Özellikle erken başlangıçlı prostat kanserleri açısından tanı önemli. İhmal etme.