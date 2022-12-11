Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sorunu böyle çözün





FOLİK ASİT FAYDALI

Senelerdir beklediğimiz haber geldi. Hamileyim. Daha 1 aylık. Beslenmeme dikkat etmek istiyorum. Bebeğim ve kendim için hangi vitamin takviyelerini almalıyım? Herkes folik asidi öneriyor. Faydalı mı?

Beslenmen, uykun, hareketlerin sadece senin değil bebeğin için de çok önemli. Folik asit takviyesi önemli. Seni takip eden doktorunun tavsiyeleri öncelikli önemli. genel olarak Özellikle de demir, kalsiyum, iyot, çinko, B12 vitamini, Omega-3 gibi vitamin ve mineraller bebeğin sağlıkla büyümesi ve gelişmesi için belirleyici bir rol üstlenir. Doğal yollardan mevsiminde, taze beslenme en önemli yöntem.