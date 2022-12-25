Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sedef hakkında





TAŞ YAPABİLİR

Bizim aile boyu böbrek taşımız var. Geçenlerde arkadaşım 'Sebzeleri iyi yıkamadan yemek de taş yapar' dedi. Doğru mu?

Hayır. Tabi ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direk sebep bu değil. Özellikle patates, ıspanak, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse böbrek taşı daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var. Her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.