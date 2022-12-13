Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sebebi komşular





İLAÇLARA DEVAM EDİN

Halamın kalp yetmezliği ve KOAH'ı var. Şimdi de ayak damarı tıkandı. Ameliyat dediler ama korkuyor. İlaca başladılar. Ne yapalım? Ne önerirsiniz?

Çoklu hastalıklar ilerleyince organ çalışmaları ameliyata müsaade etmeyecek kadar bozulabilir. Hareketsizlik nedeniyle pıhtılı hastalıklar ortaya çıkar. Öncelikle var olan ilaç tedavisini sürdürün. Ayrıca mutlaka ozon tedavisi ihtimalini değerlendirin. Ozon tedavisi sadece tıkalı damar hastalığına değil kalp yetmezliği ve KOAH hastalığına da faydalar sağlayacaktır. Ayrıca ozon tedavisi sırasında verilen yüksek enerjide Günlük işlerini yapmasını arttıracaktır.