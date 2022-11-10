Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Salep isteği arttırır





İLAÇ İYİ GELMEDİ

İki yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmama rağmen şikayetlerim arttı. Doktor yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan olabilir mi?

Doktoruna tekrar başvur. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık yapabilir. O ilacın yerine yeni ilaç verir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir. Yani belki ilacın yan etkisi değildir. Sadece sorunun başlaması ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. İhmal etme, hanıma da durumu izah et.