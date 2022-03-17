Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Salep isteği arttırır

59 yaşındayım. Kış aylarında hep öksürüyorum. Kahveci salep yapıyor iyi gelir diyor. Gerçekle ilgisi var mı?

Kahvede yapılan salep, kahvehaneciye de yarar. Özellikle kışın iyi havalandırılmadığında öksürükle etrafa yayılan mikroplar birçok kişiye bulaşır. Hastalığın biri biter, öbürü başlar. Sık sık havalandırsın. Hastalanan arkadaşlar böyle toplu yaşam alanlarından uzak dursunlar. Diğer arkadaşlarını da böyle korusunlar. Salebe gelince; bazı orkide çiçeklerinin yumrularından hazırlanır. Ayrıca afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırırı. Çiftlerin yüzünü güldürür. Yani, günde bir bardak içebilirsin...