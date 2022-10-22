Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Panik yok tedbir var





DERDİM SERTLEŞME

8 yıl önce bacağımdaki problemden dolayı ameliyat oldum. Belden iğne yaptılar. Cinsel organım etkilendi. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. İlaç kullanıyorum ama artık etki etmiyor. Ne yapmalıyım?

Lokal anesteziye bağlı hasar var mı buna bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar "her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçlarını gönder.