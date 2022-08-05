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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce tanı sonra tedavi

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 6 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Önce tanı sonra tedavi

    1 aydır her yanım ağrıyordu. 2 hafta önce eczaneden kas gevşetici ve ağrı kesici aldım. Tansiyonum düşüyor. Yükseltici hap var mı?
    İlaçlar doktorların hastaları dinleyip, muayene edip gerekirse tahlillere bakıp ön tanı veya tanı koyduktan sonra kullandıkları kimyasal maddelerdir. Yan etkileri de vardır. Aşırı etkileri de vardır. "Tansiyon düşünce yükselten, yükselince düşüren, sesin kısılınca açan, açılınca kısan ilaç" şeklinde ilaç kullanılmaz. Önce tanı koymalıyız. Kas gevşeten ilaçlar tansiyon düşürebilir. Ağrı kesiciler, gizli mide bağırsak yüzey kanaması yaparak da tansiyonu düşürmüş olabilir. Kullandığın ilaçları bırak. Sonra doktor randevusu al.



    SEBEPSİZ İLAÇ KULLANILMAMALI
    56 yaşındayım. Arada ağrı kesici alıyorum. Bu yaştan sonra zararlı mı?
    Sebepsiz, doktor tavsiyesi olmadan ağrı kesicileri veya diğer ilaçları kullanmamalısınız. Sürekli ağrı kesici kullananlarda bu ilaçların kullanımına bağlı ağrılar bile olabiliyor. Altta yatan başka hastalıklarınıza, kullandığınız antibiyotiğin cinsine, miktarına göre böbrek zararı ihtimali olabilir. Tabi ki daha önce böbreğinize ait doğumsal veya sonradan geçirilmiş bir hastalık bilgisine göre bu ihtimal daha da ön plana çıkabilir. Öncelikle yeterince su iç. Egzersiz yap. Kafana takma. Ortada bir sıkıntı yokken evham yapma. Keyif aldığın konularla meşgul ol.



    HER ŞEYİ KAFANA TAKMA
    Dilimin ucunda sık sık yara oluyor. Damakta bile oluyor. Boğazıma kadar iniyor aflar. 3 yıla yakındır 2 ayda 1 periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden?
    Vitamin-mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarından romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram, Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Yara var iken doktor görmeli. Bir kez pikür testi yaptırmak gerekir. Sigara ve alkol kullanma. Her şeyi de kafana takma.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce tanı sonra tedavi
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