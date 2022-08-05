Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce tanı sonra tedavi





SEBEPSİZ İLAÇ KULLANILMAMALI

56 yaşındayım. Arada ağrı kesici alıyorum. Bu yaştan sonra zararlı mı?

Sebepsiz, doktor tavsiyesi olmadan ağrı kesicileri veya diğer ilaçları kullanmamalısınız. Sürekli ağrı kesici kullananlarda bu ilaçların kullanımına bağlı ağrılar bile olabiliyor. Altta yatan başka hastalıklarınıza, kullandığınız antibiyotiğin cinsine, miktarına göre böbrek zararı ihtimali olabilir. Tabi ki daha önce böbreğinize ait doğumsal veya sonradan geçirilmiş bir hastalık bilgisine göre bu ihtimal daha da ön plana çıkabilir. Öncelikle yeterince su iç. Egzersiz yap. Kafana takma. Ortada bir sıkıntı yokken evham yapma. Keyif aldığın konularla meşgul ol.