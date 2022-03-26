Varis hastalarını rahatlatacak 4 doğal ilaç!

Uzmanlar, varisleri olan hastaların yakınmalarını azaltacak 4 süper gıda önerisinde bulunuyor. İşte onlar:
YABAN MERSİNİ: Antosiyanin içerir. Böylece toplardamar dışına kan sızıntısını önler.
ZENCEFİL: Kan dolaşımını iyileştirir ve pıhtı oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
BROKOLİ: Magnezyum içeriği ile kan dolaşımını destekler. E Vitamini içerdiği için toplardamarlarda pıhtı oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olur. PORTAKAL: Turunçgil ailesindeki tüm meyvelerde diosmin ve hesperidin vardır. Bu iki madde demikro dolaşımını iyileştirir. Varis yakınmalarını da azaltır.
AKLIN YOLU BİBERİYE
İngiltere'deki Northumbria Üniversitesi biberiyenin faydalarını araştırdı. Mucize bir bitki olduğunu açıkladı. Diyetisyen Melisa Karataş da biberiyenin faydalarını şöyle anlattı: Biberiye soluduğumuzda içindeki bileşenler akciğer yoluyla kana geçer. Ardından beyin kimyasına etki etmek üzere beyne iletilir. Bu sayede biberiye konsantrasyonu yüzde 45 oranında artırır. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Sinir sistemini de gevşetir ve yatıştırır.
AĞRI KESİCİ KARABİBER
Sindirimi hızlandıran karabiber, gazı ve hazımsızlığı bitirir. İltihabı azaltır. Doğal ağrı kesicidir. Cildi besler. Solunumu rahatlatır. Grip ve öksürüğü tedavi eder.