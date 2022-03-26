Varis hastalarını rahatlatacak 4 doğal ilaç!

Uzmanlar, varisleri olan hastaların yakınmalarını azaltacak 4 süper gıda önerisinde bulunuyor. İşte onlar:

YABAN MERSİNİ: Antosiyanin içerir. Böylece toplardamar dışına kan sızıntısını önler.

ZENCEFİL: Kan dolaşımını iyileştirir ve pıhtı oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

BROKOLİ: Magnezyum içeriği ile kan dolaşımını destekler. E Vitamini içerdiği için toplardamarlarda pıhtı oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olur. PORTAKAL: Turunçgil ailesindeki tüm meyvelerde diosmin ve hesperidin vardır. Bu iki madde demikro dolaşımını iyileştirir. Varis yakınmalarını da azaltır.