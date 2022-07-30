Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce doktora görünün

Eşimin son 2 aydır cinsel ilişki sırasında ağrısı oluyor. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

Eşinin canı yanar mı diye düşünmen, sorumluluğunu, hassasiyetini ve kaygılı kişilik yapısında olduğunu düşündürüyor. İlişki sırasında eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır. Önce kadın doğum doktoruna gidin. Tabi eşin için. Onun bu şikayetinin nedenini bulun, tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü yaşantılar, ayrılık kaygısı erken boşalmaya neden olabilir.