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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce doktora görünün

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 30 Temmuz 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Önce doktora görünün

    Eşimin son 2 aydır cinsel ilişki sırasında ağrısı oluyor. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?
    Eşinin canı yanar mı diye düşünmen, sorumluluğunu, hassasiyetini ve kaygılı kişilik yapısında olduğunu düşündürüyor. İlişki sırasında eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır. Önce kadın doğum doktoruna gidin. Tabi eşin için. Onun bu şikayetinin nedenini bulun, tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü yaşantılar, ayrılık kaygısı erken boşalmaya neden olabilir.



    KISIRLIK PROBLEMİ
    6 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Hastanede çalışan arkadaşım "Dar külot kısır etmiş seni" dedi. Şimdi geniş giyiyorum. Bununla ilgisi var mı?
    Yok öyle bir şey. Yapılan araştırmalarda kısa ve dar çamaşır giyen erkeklerde torbalarda ısı artışına neden olabileceğinden dolayı kısırlık yapabileceği düşünülmüş. Ancak yapılan birçok araştırmada değişik iç çamaşır giyme alışkanlığı olan erkeklerde sperm sayısında ve hareketliliğinde azalma saptanmamıştır. Yani tıbben böyle bir bilgi yok.



    EŞİME SİNİRLİYİM!
    5 aylık evliyim. Adet dönemlerinde çok sinirleniyorum. Eşimle birlikte olurken de ağrı çekiyorum. Ne yapmam gerek?
    Evlilik başlangıçları gerilimli olabilir. Ama korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Şimdi önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al. Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin. Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş. Hızla ilgiliyse yavaşlasın, hazır olmadan zorlama varsa, birleşme öncesi daha uzun zaman geçirin. Hapı bırak.



        İLİŞKİDE KORUNMA
        25 yaşındayım. Cinsel yolla mikrop kapmaktan korkuyorum. Bilgi verebilir misiniz?
        Cinsel ilişki cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince; cinsel ilişkide bulunacağınız kişinin başkaları ile de ilişkisi olduğunu biliyorsan cinsel ilişkide bulunmayın. Kondom (prezervatif, kılıf) kullan. Kadınlar için de kondom olduğunu unutma. Cinsel ilişkinin senin için anlamının ne olduğunu otur iyi düşün.

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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Önce doktora görünün
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