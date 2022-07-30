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    Çölyak yaşam kalitesini düşürüyor! Zamanla göz hastalıkları, kansızlık ve kemik erimesine neden oluyor

    Glüten, bazı kişilerde ince bağırsak hassasiyetine yol açıyor. Çölyak denilen bu durum, yaşam kalitesini düşürüyor. Zamanla göz hastalıkları, kansızlık ve kemik erimesine neden oluyor...

    Çölyak kemikleri eritir

    Çölyak, toplumda glüten hassasiyeti olarak biliniyor. İnce bağırsağın, buğday ve bazı gıdalarda bulunan, glüten adlı proteine karşı, ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi ve hassasiyetiyle ortaya çıkıyor. Hastalar, glüten içeren buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar yani ekmek, makarna, bisküvi ve diğer unlu mamulleri tüketemiyor. Ciddi bir sindirim sistemi sorunu olan bu durum, ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Vedat Göral, TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.



    30-40 YAŞ TEHLİKELİ
    Oluşan hasarlanma sonrasında, vücut için gerekli olan besin maddelerinin sindirimi ve emilimi bozulacağından, ishal ve zamanla bağırsaklardan emilemeyen maddelerin eksikliği başlıyor. Hastalık genetik geçiş gösteriyor. Cerrahi girişimler, hamilelik, doğum, bazı viral enfeksiyonlar ve şiddetli ruhi sıkıntılar, hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. 8-12 aylık çocuklarda ve 30-40 yaş aralığında sık görülüyor.



    KONSERVELERE DİKKAT
    Hastalığın tedavisinde, glütensiz diyetin uygulanması gerekiyor. Glüten içeren tahıl ürünleri kullanılarak yapılan gıda maddelerinin tüketilmemesi öneriliyor. Tüm sebze ve meyveler, bakliyatlar, katkısız katı ve sıvı yağlar, yumurta, bal, reçel, basit toz şeker, una batırılmamış konserve çeşitleri hastalar için güvenli yiyecekleri oluşturuyor.



        KURUYEMİŞLERDEN DESTEK ALIN
        Prof. Dr. Vedat Göral, Çölyak hastalarına önemli uyarılarda bulunuyor: Ağır çölyak hastalığı olanlar fırının önünden dahi geçmemelidir. Mısır, pirinç, patates, nohut, mercimek, kestane, soya, fasulye, fındık gibi besinleri ve bu besinlerden elde edilen un ve nişastaları tercih edin. Ceviz, fındık gibi kuruyemişler ile incir ve kuru üzümü beslenme zincirinden eksik etmemek önemli.



        KANSIZLIK BİLE YAPAR
        Çölyak tedavi edilmediğinde ince bağırsaklardaki emilim bozukluğu nedeniyle, vücutta vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin eksikliğine yol açıyor. Özellikle demir, folik asit ve B12 vitamini eksikliği sonucunda kansızlık görülüyor. Yine D vitamini ve kalsiyum emilimi bozulduğu için kemik erimeleri ve kırılmalar oluşuyor. Görme kusurları ortaya çıkıyor.

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        Haberler Sağlık Çölyak yaşam kalitesini düşürüyor! Zamanla göz hastalıkları, kansızlık ve kemik erimesine neden oluyor
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