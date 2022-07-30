Çölyak yaşam kalitesini düşürüyor! Zamanla göz hastalıkları, kansızlık ve kemik erimesine neden oluyor

Çölyak, toplumda glüten hassasiyeti olarak biliniyor. İnce bağırsağın, buğday ve bazı gıdalarda bulunan, glüten adlı proteine karşı, ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi ve hassasiyetiyle ortaya çıkıyor. Hastalar, glüten içeren buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar yani ekmek, makarna, bisküvi ve diğer unlu mamulleri tüketemiyor. Ciddi bir sindirim sistemi sorunu olan bu durum, ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Vedat Göral, TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.
30-40 YAŞ TEHLİKELİ
Oluşan hasarlanma sonrasında, vücut için gerekli olan besin maddelerinin sindirimi ve emilimi bozulacağından, ishal ve zamanla bağırsaklardan emilemeyen maddelerin eksikliği başlıyor. Hastalık genetik geçiş gösteriyor. Cerrahi girişimler, hamilelik, doğum, bazı viral enfeksiyonlar ve şiddetli ruhi sıkıntılar, hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. 8-12 aylık çocuklarda ve 30-40 yaş aralığında sık görülüyor.
KONSERVELERE DİKKAT
Hastalığın tedavisinde, glütensiz diyetin uygulanması gerekiyor. Glüten içeren tahıl ürünleri kullanılarak yapılan gıda maddelerinin tüketilmemesi öneriliyor. Tüm sebze ve meyveler, bakliyatlar, katkısız katı ve sıvı yağlar, yumurta, bal, reçel, basit toz şeker, una batırılmamış konserve çeşitleri hastalar için güvenli yiyecekleri oluşturuyor.