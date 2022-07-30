Çölyak yaşam kalitesini düşürüyor! Zamanla göz hastalıkları, kansızlık ve kemik erimesine neden oluyor

Çölyak, toplumda glüten hassasiyeti olarak biliniyor. İnce bağırsağın, buğday ve bazı gıdalarda bulunan, glüten adlı proteine karşı, ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi ve hassasiyetiyle ortaya çıkıyor. Hastalar, glüten içeren buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllar yani ekmek, makarna, bisküvi ve diğer unlu mamulleri tüketemiyor. Ciddi bir sindirim sistemi sorunu olan bu durum, ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Vedat Göral, TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.