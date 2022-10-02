Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Mutlaka zayıfla





KURU GÖZ NEDİR?

41 yaşındayım. Adetim devam ediyor. Gözümde yanma vardı. Kuru göz teşhisi kondu. Bu kuru göz hastalığının nedenleri nelerdir? Ne yapmalıyım?

Gözyaşı salgısı, erkek ve kadınlarda, ilerleyen yaşla birlikte azalır. Ancak, kuru göz, özellikle menapoz sonrası kadınlarda sık görülür. Bunun dışında, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, anti-alerjik, anti-depresan ilaçlar, uyku ilaçları ve alkol göz kuruluğuna neden olabilir. Ciddi kuru göz, ağız kuruluğu ile birlikte giden Sjögren Sendromu ile birlikte olabilir. Bu durumda, hastalarda, sıklıkla eklem romatizması olmak üzere, tüm vücut sistemlerini tutan bir bağışıklık sistemi (immün sistem) bozukluğu veya bağ dokusu hastalığı mevcuttur. Sjögren Sendromu, genellikle 50 yaş civarında kadınlarda görülür. Yukarıdakilerin dışında kimyasal yanıklar, cerrahiler ve burada detaylandırılmayacak başka birtakım hastalıklarda da kuru göz görülebilir. Düzenli olarak bir tek doktor takibinde kal.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN