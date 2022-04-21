Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopozda beslenme





PROSTAT GENETİK

Babama 1 ay önce prostat kanseri tanısı konuldu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. 'Hazır değilim' dedim. Sadece kanla baksak. Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Yetmez. Tabii ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı.