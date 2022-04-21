Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopozda beslenme

Nafiz hocam ben 58 yaşındayım. 3 yıldır menopozdayım. Daha önce bitkisel tariflerle çok rahatlamıştım. Devam etmeli miyim?
Birçok hastalığın veya menopoz gibi bedensel farklılığın bitkisel ilaçlarla veya bitkisel özlerle tedavisi mümkün. Bütün dünya fitoterapi dediğimiz bu bilimsel tedavilerle fayda buluyor. Kişilerin bedenlerine, yaşlarına, hastalıklarına, kullandığı ilaçlar ve alerjilerine göre tedaviler düzenlenir. Tedavi kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Komşunun ilacıyla ancak komşu düzelebilir.
PROSTAT GENETİK
Babama 1 ay önce prostat kanseri tanısı konuldu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. 'Hazır değilim' dedim. Sadece kanla baksak. Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
Yetmez. Tabii ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı.
VİTAMİNİ KAYBOLMASIN
Ben sebze-meyve yemeyi çok severim. Takviye olarak C vitamini kullanmam gerekir mi? Arkadaşım 'Sebzeleri çok pişirme vitamini gider' dedi. Doğru mu?
Yarısı doğru, yarısı yanlış. Sebze-meyve ısıl işleme yani pişirmeye tabi olursa C vitamin değerleri azalır. Hatta yüzde 70'lere kadar C vitamini kaybolabilir. Yanlış kısmı ise hemen C vitamin tableti gibi çözümleri önermesi. Sebze ve meyveleri pişirme işleminden hemen önce kesin. Kısa sürede hafif pişmeler sağlayacak kadar ısı işlemi uygulayın. Buharda-düdüklü tencerede kısa süreli ısıtma uygulamaları idealdir. Fazla su koymadan hatta susuz pişirmelerle servis edin. Bu şekilde doğal olarak C vitamini almaya devam edin.