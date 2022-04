Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopozda beslenme

VİTAMİNİ KAYBOLMASIN

Ben sebze-meyve yemeyi çok severim. Takviye olarak C vitamini kullanmam gerekir mi? Arkadaşım 'Sebzeleri çok pişirme vitamini gider' dedi. Doğru mu?

Yarısı doğru, yarısı yanlış. Sebze-meyve ısıl işleme yani pişirmeye tabi olursa C vitamin değerleri azalır. Hatta yüzde 70'lere kadar C vitamini kaybolabilir. Yanlış kısmı ise hemen C vitamin tableti gibi çözümleri önermesi. Sebze ve meyveleri pişirme işleminden hemen önce kesin. Kısa sürede hafif pişmeler sağlayacak kadar ısı işlemi uygulayın. Buharda-düdüklü tencerede kısa süreli ısıtma uygulamaları idealdir. Fazla su koymadan hatta susuz pişirmelerle servis edin. Bu şekilde doğal olarak C vitamini almaya devam edin.