Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopozda aşk

Menopozdayım. Eşimle cinsel ilişkide sorun yaşıyorum. Menopozdaki sıkıntılarımdan kurtulmak için doğal gıdalarla bir tarif verir misiniz?
Bütün mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram süttekinden en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum da sütten çok fazla. Yoğurt ve peynirle de kalsiyum ihtiyacı karşılanabilir. Bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt ya da 2 kibrit kutusu kadar peynir bir porsiyondur. Menopozda 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinler tüketilmeli.
5 YILDA 3 ÇOCUK
Hocam, biz 5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var çok şükür. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?
Kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.
ISPANAĞI ABARTMA
Bende 6 ay önce demir eksikliği tespit ettiler. O günden beri ıspanak ve pekmez yiyip duruyorum. Ancak işe yaramıyor. Başka hangi besinleri tüketebilirim?
İçine şeker katılmamış meyve özlerinde demir yoğun olarak bulunur. Üzüm, keçiboynuzu pekmezi yoğun demir içerir. Ancak çayın içinde demirin emilmesini engelleyen maddeler var. Çayı ana öğünlerde tüketme. Ayrıca karaciğer, kırmızı et, yumurta, kuru meyveler ve baklagiller demirden zengin kaynaklardır. Ispanakta da sanıldığı kadar çok demir yok. Sürekli pekmez kan şekerinin dengesini bozabilir. Her şeyin aşırısı zarar.