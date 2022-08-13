Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopozda aşk

Menopozdayım. Eşimle cinsel ilişkide sorun yaşıyorum. Menopozdaki sıkıntılarımdan kurtulmak için doğal gıdalarla bir tarif verir misiniz?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram süttekinden en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum da sütten çok fazla. Yoğurt ve peynirle de kalsiyum ihtiyacı karşılanabilir. Bir orta boy su bardağı süt veya yoğurt ya da 2 kibrit kutusu kadar peynir bir porsiyondur. Menopozda 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinler tüketilmeli.