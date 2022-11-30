Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Menopoz değildir

32 yaşında kadınım! 1 yıl oldu evlendim. Ancak 6 aydır eşime karşı istek duymuyorum. Kafamı bir şeye de takmıyorum ama durum bu! Menopoza mı giriyorum?

Cinsel isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla hemen menopoz aklımıza gelmez. Bununla beraber östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan bu hormon cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması ilişkide mutluluk için önemlidir. Yani önce testosteron ölçümü yaptır.