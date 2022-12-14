Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Macera arama





İHMAL ETMEMELİ

28 yaşındayım ve tam 5 aydır adetim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bir de süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. İhmal etme. Bu durum gebe kalmanı da zorlaştırır.