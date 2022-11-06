Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kilo kısır yapar

Askerliğim yeni bitti. İki ay önce de evlendim. Gücüm kuvvetim yerinde ama çocuğum olmuyor. Biraz kilo fazlalığım var. Bu beni kısır mı yapıyor?

Acele etmen için bir sebebiniz yok. İki aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez. Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na ve Üroloji Uzmanı'na muayene olabilirsin...