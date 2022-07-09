Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kaynanam kabusum

Benim derdim kaynanam. Beraber oturuyoruz. Sürekli bana laf sokuyor. Hanımla da baş başa kalamıyoruz. Kabusum oldu! Onu sakinleştirmek, uyutmak için hangi çayları içirmeliyim? Bana bir çare!

Bence önce kaynananı elini öp. Kendi halini anlat. Var olan durumdan haberdar et. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini söyle. başladığın ilacı anlat. Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini, ilaçlardan faydalanabileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık tüm hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya çayı, rezene çayı, ıhlamur ve melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.