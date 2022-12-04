Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kahve faydalı

61 yaşındayım. Prostatım büyümüş, tansiyonum yüksek. Çarpıntım da var. Kahve prostata iyi gelir diyorlar ama ben içmeye korkuyorum. Sizin önereceğiniz şeyler var mı?

En fazla bir fincan iç. Mümkünse kafeinsiz iç. Yoksa bir fincan Türk kahvesi iç. Kararım bu. Şöyle ki, kahve prostat sağlığını korumada faydalıdır. Kafein içeriği nedeniyle hipertansiyon ve ritim düzensizliği olan hastalarımız sakınsın diyoruz. Bu hiç içmesin demek değil. İçtiğinizde siz nasıl etkileniyorsunuz tespit edin. Olumsuz etkiler az miktar kahve içiminde bile ortaya çıkıyorsa içme...