Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Kafam çok karışık

1 ay önce bana anemi yani kansızlık tanısı koydular. 'Pernisiyöz anemi' dediler. İnternetten baktım kafam karıştı. Bu hastalık neden olur?

Pernisiyöz anemi ve B vitamini eksikliği, B vitaminlerinin eksikliği kırmızı kan hücrelerinin normal gelişimleri sürecinde olduğu gibi büyümelerine ve sonrasında bölünmelerine izin vermediğinden bu hücrelerin üretimlerinin azalmasına yol açar. İntrinsik faktör eksikliği, B vitaminlerinden fakir diyet, B vitaminlerinin emiliminde azalma varsa bu tip kansızlık olur. Eksik vitaminin bedene enjeksiyonla verilmesi sonrası takip yapılır. Merak etmeyin. Genel olarak tedaviye iyi yanıt aldığımız bir hastalıktır.