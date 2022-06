Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İstek zamanla azalır

BUNALIMDAYIM...

Nafiz Bey, üç yıldır evliyim. İki yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım. Yine olmadı. Eşim bir şey söylemeden sırtını dönüyor. Çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım. Ne yapmalıyım?

Bunalımda, sertleşme olmayabilir. İlişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur. Japonların dediği gibi "Şu an yaptığı iş, en önemli iştir." Yani o an sadece ilişkine yoğunlaş. Başka şeyler düşünme. İlişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. qVe erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir...