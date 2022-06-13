Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İstek zamanla azalır

65 yaşında yeni evli bir damadım. Hanım "Yaşımız kemale erdi" diyerek bana yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bunu istemem hastalık mı?
Cinsel isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na gitmenizi öneririm.
AŞKTA PANİK
Yeni evliyiz. Ben 2 aydır panik atak yüzünden ilişkiye giremiyorum. Tedaviye de yeni başladık ama ilişkiyi etkiler mi?
Bu kişiden kişiye bağlı olarak değişir. Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir. Ancak sıcak mevsim ve bedende meydana gelen değişiklikler ilişkiyi etkileyebilir. Ayrıca var olan hastalığının yeni tedaviye başlanmış olması nedeniyle ortaya çıkacak sonuçları tedavinin başarısızlığına bağlamaman gerekir.
SUÇLU KOLESTEROL
Kolesterolüm yüksek çıktı. 3 aydır sertleşemiyorum. Yani eşimle bir şey yapamıyorum. Kolesterolden mi oluyor?
Kolesterol yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa Üroloji Uzmanı veya Psikiyatri, Psikoloji Uzmanı devreye girebilir.