Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İstek azalır





ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

Yaşım 37 oldu. 2 yıllık evliyiz. Erkeğim. Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?

Hastalık tetkik planlaması hastayı muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için Üroloji veya İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; Semen analizi, FSH, LH, TESTOSTERON, PROLAKTİN, TSH testleri istenebilir.