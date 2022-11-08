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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İstek azalır

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 8 Kasım 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    İstek azalır

    65 yaşında yeni evli biriyim! Hanım yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bu durum hastalık mı?
    Cinsel isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması bazı hastalıkları aklımıza getirebilir. Özellikle testosteronun aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılmalı. Erkeklerde testosteron yapımı 70'ten sonra düşer. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa, isteği azalablir. İç Hastalıkları Uzmanı'na gitmesiliniz.



    ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR
    Yaşım 37 oldu. 2 yıllık evliyiz. Erkeğim. Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?
    Hastalık tetkik planlaması hastayı muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için Üroloji veya İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; Semen analizi, FSH, LH, TESTOSTERON, PROLAKTİN, TSH testleri istenebilir.



    İLİŞKİDE KORUNUN
    32 yaşındayım. Sık sık vajinit tedavisi görüyorum. Ne yapmalıyım?
    Sebeplerin tespit edilmesi çok önemli... Bu nedenle dikkatlice günlük hayatınızı gözden geçirin. Hastalığınızı sakın kanıksamayın. "Sürekli oluyor" demeyin. Mümkünse cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın. Vajinal duş yapmayın. Şeker yükleme testi yaptırın.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İstek azalır
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