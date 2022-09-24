Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İsteğim var

Nafiz Hocam, 70 yaşında bir delikanlıyım. Yalnız eşim benden kaçınıyor. Benim de hala isteğim çok. Bu bir hastalık mı?

Cinsel isteğin beklenenden fazla olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa isteği de azalmış olabilir. Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde isteği belirleyen hormondur. Eşinle bu bilgileri paylaş. İç hastalıkları ve Kadın Hastalıkları Uzmanı'na başvurmanız gerekebilir. Sıkıntıları birlikte aşın...