Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İsteğim azaldı

ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

2 yıldır evliyiz ama çocuğumuz olmadı. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. Bu ne işe yarayacak anlamadım. Erkek kardeşlerimin hepsinin çocuğu var. Bu test şart mı?

Boğazına bir şey kaçıp tıkansa Kadın Doğum Uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir... Kadın Doğum Uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu onur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen- Sperm- Meni Sayımı" diye bilinen testtir. Yaptırmalısın.