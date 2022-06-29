Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İsteğim azaldı

44 yaşında bayanım. İki aydır cinsel isteğim azaldı. Doktora gittim o da bana erkek hormonu tahlili yazdı. Lütfen yardım edin. Neden böyle oldum?
Erkeklik hormonu olan testosteron kadın sağlığı için de önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotiroidi, kan şeker düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir.
EŞİM YAKLAŞMIYOR
70 yaşında delikanlıyım. Eşim daha 60'ında ama 'cinsellik' deyince kaçıyor. Beni yanına yaklaştırmıyor. Siz bir şeyler söyleyin...
Doktora söylemeye çekinme. Önce eşinle konuş. Konuşmazsan neden isteksiz olduğunu anlayamazsın. Kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır. Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar rahatsız edici olabilir. Uygun pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. Bazen hanımlar 'Bu yaştan sonra' diyerek muayenelerini önemsemezler. İdrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri yüzünden cinsel ilişkiden sakınabilirler.
EVLİLİK KABUSA DÖNDÜ
Hocam 3 ay önce evlendik. Eşimle birbirimizi seviyoruz. Ama hala birlikte olamadık. Korktuğum için ben fırsat vermedim. İstedim ama olmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yardım edin.
Bu durumla sık karşılaşıyoruz. Yani sana has bir durum değil. Evlenene kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor. Anneler kızları ile her şeyi konuşmuyorlar. Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı, Üroloji ve Kadın Doğum Uzmanı'na gitmelisin. Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Uygulama yapamazsın. Sorunun çözülmez, üzülürsün. Doğal bir süreç bu. Birinci prensip korkmamaktır.