Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İlişkinin listesi olmaz



CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel ve ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik, sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Ruhun paylaşılması demektir. Psikoloğa git.

TUZSUZ BESLEN

42 yaşındayım. 2 hafta önce tansiyon yüksekliğin var dediler. İlaç başladılar. Tuzsuz yememi önerdiler. Başka ne yapmalıyım?

GAYRETİN sevindirici. Çünkü sadece ilaç bir işe zaten yaramaz. Hayat tarzı değişmezse tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla. Fazla olan her 10 kilonun verilmesi yüksek tansiyonun 5-20 mm cıva düşürür. Uyku düzenin bozuksa düzelt. Şekerlilerden de sakın. Az az ye. Sık sık ye. Düzenli spor yapman birçok yararlı etkisinin yanı sıra yüksek tansiyonu 4-9 mm cıva kadar düşürür.

STRES HAYATI BİTİRİR

Stresim çok. Bir de sürekli ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Nafiz hocam, ne önerirsiniz?

BU duruma Halitozis diyoruz. Yüzde 85 ağız içi kaynaklı bir durumdur. Diş, diş eti, boğaz, burun, geniz hastalıkları, yemek borusu divertikülü, reflü dahil olmak üzere birçok nedeni var. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına muayene ol. Muayene ve ilk tetkik sonuçlarına göre başka tetkikler ya da kulak burun boğaz uzmanı gibi başka bir bölüme gitmen gerekebilir. Diş, diş eti bakımı, reflü tedavisi, antibiyotik ilaçlar gerekebilir. O nedenle önce tanı, sonra tedavi.