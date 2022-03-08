Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: İkinci bahar istiyorum

59 yaşındayım. Kasık fıtığı ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası bende olay bitti. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Üroloji doktoru "Mutluluk çubuğu takalım" dedi. Evlenmek istiyorum. Bana bir yol gösterin!

Öncelikle hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetiniz de düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu bakmak gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanının takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.