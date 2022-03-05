Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hormonlarına baktır





MUTLU EDEMİYORUM

Yeni evliyiz. Eşim bana ilişkide "Mutlu olamıyorum" diyor. Bize yol gösterin. Ne yapacağız?

İlişkiye giren eşlerin, bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir. Cinsel ilişkinin sonunda mutlu, yorgun ve keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gerekir. Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, sesli, kokulu, görerek ve hatta düşünerek haz duyma durumunuzu hazırlayın. Yani kısaca sevişin.

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