Çağın vebası kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor! Rahim kanseri 50 yaş ve üstü kadınlarda sık görülüyor





MENOPOZDA RİSK ARTAR

Rahim kanseri, rahimde bulunan iç hücrelerin farklılaşarak kötü huylu hücrelere dönüşmesiyle oluşturuyor. En sık belirtisinin vajinal kanama olduğu biliniyor. Bunların dışında hastalık ileri evrelere geçtiğinde şiddetli ağrı, kabızlık, karında şişlik, karın ağrısı gibi semptomlar görülüyor. Bu hastalıkta yaş, en büyük risk faktörünü oluşturuyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda, çoğunlukla da menopoz sonrası ve doğum yapmamış, gebe kalmamış kadınlarda sık ortaya çıkıyor. Bunların dışında fazla kilo, diyabet, erken adet görme ve geç menopoza girme gibi faktörler de riski artırıyor. Rahim kanserinden korunmak için doğum kontrol haplarının kullanılması, fazla kiloların verilmesi gerekiyor.