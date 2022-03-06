Çağın vebası kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor! Rahim kanseri 50 yaş ve üstü kadınlarda sık görülüyor

Çağın vebası kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Toplumda daha sık görülen bazı türleri, özellikle kadınları tehdit ediyor. Bunların başında, rahim kanseri geliyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...
MENOPOZDA RİSK ARTAR
Rahim kanseri, rahimde bulunan iç hücrelerin farklılaşarak kötü huylu hücrelere dönüşmesiyle oluşturuyor. En sık belirtisinin vajinal kanama olduğu biliniyor. Bunların dışında hastalık ileri evrelere geçtiğinde şiddetli ağrı, kabızlık, karında şişlik, karın ağrısı gibi semptomlar görülüyor. Bu hastalıkta yaş, en büyük risk faktörünü oluşturuyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda, çoğunlukla da menopoz sonrası ve doğum yapmamış, gebe kalmamış kadınlarda sık ortaya çıkıyor. Bunların dışında fazla kilo, diyabet, erken adet görme ve geç menopoza girme gibi faktörler de riski artırıyor. Rahim kanserinden korunmak için doğum kontrol haplarının kullanılması, fazla kiloların verilmesi gerekiyor.
ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
Bütün kanser türlerinde olrduğu gibi rahim kanserinde de erken tanı büyük önem taşıyor. Tedavi yöntemi genellikle kanserin evresine ve hastanın yaşına göre seçiliyor. Bu sebeple öncelikle belli bir yaş döneminden sonra yıllık kadın doğum muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Erken fark edilen vakalarda progesteron tedavisi uygulanarak rahim korunuyor. Evre ilerledikçe rahim ve sıçrayan bölgeleri cerrahi işlemle çıkarılıyor. Daha ileri evrelerde ise ışın tedavisi ve immunoterapi ile kanser yok ediliyor.