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    Çağın vebası kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor! Rahim kanseri 50 yaş ve üstü kadınlarda sık görülüyor

    Rahim kanseri, kadın sağlığını tehdit ediyor. Genellikle menopoz sonrası 50 yaş ve üstü kadınlarda sık görülüyor. Erken teşhis ise hayat kurtarıyor. Uzmanlar uyarıyor: Yılda bir kez kontrol şart.

    Anne ol kanseri kov

    Çağın vebası kanser, hem bizim hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Toplumda daha sık görülen bazı türleri, özellikle kadınları tehdit ediyor. Bunların başında, rahim kanseri geliyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor...



    MENOPOZDA RİSK ARTAR
    Rahim kanseri, rahimde bulunan iç hücrelerin farklılaşarak kötü huylu hücrelere dönüşmesiyle oluşturuyor. En sık belirtisinin vajinal kanama olduğu biliniyor. Bunların dışında hastalık ileri evrelere geçtiğinde şiddetli ağrı, kabızlık, karında şişlik, karın ağrısı gibi semptomlar görülüyor. Bu hastalıkta yaş, en büyük risk faktörünü oluşturuyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda, çoğunlukla da menopoz sonrası ve doğum yapmamış, gebe kalmamış kadınlarda sık ortaya çıkıyor. Bunların dışında fazla kilo, diyabet, erken adet görme ve geç menopoza girme gibi faktörler de riski artırıyor. Rahim kanserinden korunmak için doğum kontrol haplarının kullanılması, fazla kiloların verilmesi gerekiyor.



    ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
    Bütün kanser türlerinde olrduğu gibi rahim kanserinde de erken tanı büyük önem taşıyor. Tedavi yöntemi genellikle kanserin evresine ve hastanın yaşına göre seçiliyor. Bu sebeple öncelikle belli bir yaş döneminden sonra yıllık kadın doğum muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Erken fark edilen vakalarda progesteron tedavisi uygulanarak rahim korunuyor. Evre ilerledikçe rahim ve sıçrayan bölgeleri cerrahi işlemle çıkarılıyor. Daha ileri evrelerde ise ışın tedavisi ve immunoterapi ile kanser yok ediliyor.



        ANNELİĞİ ETKİLEMEZ
        Hastalık erken evrede yakalandığında, çocuk isteyen anne adaylarına progesteron tedavisi uygulanıyor. Kanser baskılanıp, tüp bebek ile gebelik elde edilip doğum sonrası kanser tedavisine kaldığı yerden devam ediliyor. Evresine göre kişinin yaşayacağı kemoterapiler ve ilaçlar yumurtalık rezervine zarar vereceği ve ilerleyip sıçrama riskini de göz önünde bulunduruluyor.



        SİNSİ İLERLER
        Rahim kanseri, genellikle sinsi ilerliyor. İleri evrede neden olduğu şikayetlerle kendini belli ediyor. Rahmin dışına sıçradığı için de üreme organları bu durumdan zarar görebiliyor. Bu sebeple yılda bir kez jinekolojik muayene olmak önem taşıyor.



        KADIN SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ2 / Prof. Dr. Gökalp ÖNER
        YARIN: MEME KANSERİ

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        Haberler Yazı Dizisi Çağın vebası kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor! Rahim kanseri 50 yaş ve üstü kadınlarda sık görülüyor
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