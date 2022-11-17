Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hormonlara baktırsın





GÜNEŞ GÖRMÜYORUM

32 yaşındayım 3 yıldır hastanede personelim. Akşam 8'de de iş bitiyor. Güneş yüzü göremiyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam faydalı olur mu?

Öncelikle bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur.